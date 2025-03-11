Новый компьютерный класс оборудовали в Печорском центре помощи детям

19:25, 11 марта 2025, ПАИ

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Печоры началось обучение ребят в новом компьютерном классе. Класс был создан по инициативе управления цифрового развития и связи правительства Псковской области при поддержке Сбера и ИТ-компаний Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Всего закупили 12 ноутбуков, пять планшетов и телевизор.

«Занятия будут проходить не реже раза в неделю. В качестве спикеров планируем привлечь не только профессиональных педагогов, но и сотрудников ИТ-компаний региона. На первом уроке ребята начали знакомиться с виртуальной реальностью – зрелищным цифровым миром. Благодарю наши компании за поддержку таких значимых социальных проектов!» – сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 750 миллионов рублей направили на поддержку агропромышленного комплекса в Псковской области в 2024 году.