750 млн рублей направили на поддержку агрокомплекса в Псковской области в 2024 году

11:26, 12 февраля 2025, ПАИ

750 млн рублей направили на поддержку агропромышленного комплекса в Псковской области в 2024 году, в том числе из областного бюджета – 43 млн рублей. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов во время мероприятия по подведению итогов работы сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего объём производства сельхозпродукции в Псковской области в прошлом году составил 78,1 млрд рублей. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за год выросло на 32,8 %. Псковская область занимает первое место в рейтинге регионов России по индексу производства. Среди регионов СЗФО – второе место по объёму продукции АПК.

На долю сельхозпроизводства 90,3 % приходится на сельхозорганизации, 8 % – на личные подсобные хозяйства, 1,7% – на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей.