Об интеграции импатриантов в Псковской области рассказала Елена Полонская

12:20, 12 марта 2025, ПАИ

Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта по интеграции импатриантов, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Об интеграции импатриантов в Псковской области рассказала уполномоченный при губернаторе региона по работе с соотечественниками Елена Полонская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Понятие «импатриант» в законодательстве России – новое. Его уникальность складывается из нескольких существенных составляющих», – уточнила Елена Полонская. Во-первых, импатриант обладает уникальными, востребованными на рынке труда навыками. Во-вторых, он является специалистом, который разделяет духовные, нравственные, традиционные ценности России. Также человек должен переехать в регион вместе со своими членами семьи на постоянное место жительства с дальнейшим получением гражданства России, объяснила уполномоченный.

«Практика сопровождения переселенцев Псковской области вошла в пятёрку лучших и будет опубликована в сборнике для использовния на всей территории России», – рассказала Елена Полонская.

Сегодня в Псковской области выстроен уникальный институт сопровождения переселенцев, добавила она. «Это сопровождение начинается с того момента, когда переселенец проживает за рубежом и принимает решение о переезде в Псковскую область, и до момента встречи на границе. В дальнейшем происходит сопровождение по оформлению всех необходимых документов, в том числе и трудоустройства», – отметила Елена Полонская.

На данном этапе Псковская область нуждается в медицинских и педагогических работниках, специалистах инженерного и электротехнического кластера, добавила она.