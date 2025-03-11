Псковская область включена в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта интеграции импатриантов

19:47, 11 марта 2025, ПАИ

Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта интеграции импатриантов. На заседании штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов в Россию было принято соответствующее решение. В рамках этого заседания также был утверждён региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, включая членов их семей. Этот стандарт будет апробироваться в пилотных регионах страны, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ранее в состав штаба вошёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В региональном стандарте представлена информация об уже существующих в регионе наработках и практиках переселения на постоянное место жительства в Псковскую область. Ранее этот документ был рассмотрен и одобрен губернатором.

Понятие «импатриант» в законодательстве РФ является новым. Так называют специалистов, обладающих востребованными в регионе компетенциями, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают вместе с семьёй переехать в Россию на постоянное место жительства.

Цель стандарта – регламентировать работу с импатриантами. Он определяет потребности в иностранных специалистах в регионах, помогает им в переселении и адаптации, а также настраивает законодательство и стимулирует работодателей на местах. В стандарте также описаны успешные практики регионов. Например, в Псковской области программа «Псковский гектар» позволяет получить землю для строительства дома или ведения хозяйства. Также существуют материальные меры поддержки медицинских и педагогических работников.

Как приграничный регион, Псковская область является одним из первых на пути переселения иностранных граждан из стран Балтии и Северной Европы. Регион имеет уникальный опыт переселения в Россию соотечественников и иностранных граждан, которые разделяют российские моральные, духовные и культурные ценности. В свою очередь, регион заинтересован в привлечении ценных специалистов, обладающих высокой мотивацией и востребованными в регионе компетенциями.

Каждая семья получает индивидуальное комплексное сопровождение, начиная с подготовительного информационно-консультационного этапа ещё за рубежом. Затем оказывается всесторонняя помощь в адаптации семьи на месте, включая помощь в оформлении документов, трудоустройстве и решении различных социальных вопросов, связанных с обустройством переселенца и членов его семьи.

Правительство Псковской области сотрудничает с региональным управлением МВД России. Также создан институт уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции при губернаторе, а также работает центр содействия переселению «Соотечественник».

Ранее сообщалось, что российские паспорта получили переехавшие в Псковскую область из Германии соотечественники.