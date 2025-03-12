Первый укус клеща в 2025 году зарегистрирован в Псковской области

18:19, 12 марта 2025, ПАИ

В приёмное отделение Псковской областной инфекционной больницы обратилась за консультацией 65-летняя псковичка с покраснениями кожных покровов в области шеи после укуса клеща, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

В ходе беседы с пациенткой в больнице установили, что насекомое присосалось к женщине 8 марта, когда та находилась на даче в Псковском районе. Клещ был удалён пациенткой самостоятельно. После осмотра факт укуса именно клещом был подтверждён 10 марта, став первым зарегистрированным случаем в 2025 году.

В результате проведённых лабораторных исследований крови на наличие ДНК вируса клещевого энцефалита, ДНК клещевого боррелиоза, а также эрлихиоза и анаплазмоза методом ПЦР получен отрицательный ответ. Специалист назначил пациентке профилактическую терапию.

Отметим также, в прошлом году первый укус клеща зарегистрирован 21 марта.