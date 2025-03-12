Инфекционист рассказал, что делать при укусе клеща

19:52, 12 марта 2025, ПАИ

Рекомендации по предотвращению негативных последствий укуса клеща специалист по инфекционным заболеваниям Евгений Тимаков дал в интервью «Известиями».

По его словам, самое важное – не создавать панику вокруг клеща. Если вы попытаетесь его раздавить, он может выпустить обратно всё, что успел съесть, включая инфекцию.

Евгений Тимаков также отметил, что клеща можно аккуратно удалить с помощью специальной петли или обратиться за помощью в медицинское учреждение. После удаления клеща необходимо отправить его на лабораторное исследование, чтобы вовремя начать лечение, если он был заражён какой-либо болезнью.

Инфекционист напомнил, что в городских парках также можно встретить клещей. Чтобы избежать укусов, следует выбирать одежду с длинными рукавами и штанинами, а также обрабатывать обувь специальными средствами от насекомых.

Членистоногие могут прятаться в опавшей листве и активизироваться в районе канализационных люков и теплотрасс. Кроме того, они могут быть принесены домашними животными, которых также следует обработать от паразитов.

Ранее сообщалось, что первый случай укуса клеща зарегистрирован в Псковской области в марте.