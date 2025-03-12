Участники студотряда посетили псковский филиал фонда «Защитники Отечества»
️В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась экскурсия для участников акции «Ольгинский десант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе студенческих отрядов Псковской области.
Гостей познакомили с работой фонда, показали специализированные комнаты для семей, детские зоны и помещения для отдыха. Современное оборудование, включая инвентарь для реабилитации, позволяет оказывать помощь без дискомфорта. В планах – расширение поддержки семей защитников Отечества.
«Ольгинский десант» активно сотрудничает с фондом, оказывая адресную помощь семьям участников СВО в рамках выездов. Эта экскурсия позволила не только увидеть, как организована работа фонда, но и проникнуться значимостью такого взаимодействия.
Более семи тысяч псковичей обратились за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества» в 2024 году.
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