Первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали в Пскове
Первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали и провели инструкторы псковского филиала центра «Воин», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Чемпионат прошёл в режиме онлайн на техническом симуляторе «Квадросим» и объединил курсантов от 14 до 18 лет из 15 филиалов центра «Воин»: из Белгородской, Свердловской, Псковской, Тюменской, Мурманской, Волгоградской, Херсонской и Запорожской областей, ЯНАО, Татарстана, Калмыкии, Чечни, Чувашии, ДНР и ЛНР.
«Команда Псковской области заняла второе место: в упорной борьбе наши курсанты уступили лишь соперникам из Белгородской области. Третьими стали пилоты из Чувашии. По итогам чемпионата центр «Воин» сформирует команды, которые примут участие во всероссийских соревнованиях», – отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников дал старт радиовещанию «7 НЕБА» на всю Псковскую область.
На три года лишения свободы осудили петербуржца, похищавшего деньги у пожилых великолучанин
Совместные социальные проекты и новые направления взаимодействия Михаил Ведерников обсудил с руководством банка ВТБ