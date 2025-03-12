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Первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали в Пскове

Первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали и провели инструкторы псковского филиала центра «Воин», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Чемпионат прошёл в режиме онлайн на техническом симуляторе «Квадросим» и объединил курсантов от 14 до 18 лет из 15 филиалов центра «Воин»: из Белгородской, Свердловской, Псковской, Тюменской, Мурманской, Волгоградской, Херсонской и Запорожской областей, ЯНАО, Татарстана, Калмыкии, Чечни, Чувашии, ДНР и ЛНР.

«Команда Псковской области заняла второе место: в упорной борьбе наши курсанты уступили лишь соперникам из Белгородской области. Третьими стали пилоты из Чувашии. По итогам чемпионата центр «Воин» сформирует команды, которые примут участие во всероссийских соревнованиях», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников дал старт радиовещанию «7 НЕБА» на всю Псковскую область.

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