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Общество

Три года лишения свободы присудили петербуржцу, похищавшему деньги у пожилых великолучанин

Прокуратура Великих Лук поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего петербуржца за серию мошенничеств по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в феврале 2023 года мужчина в составе организованной группы, выполняя роль курьера, ездил по адресам пожилых великолучан. Пострадавшим сообщали о том, что их родственники совершили ДТП и пострадали сами. Гражданин забирал у пожилых великолучан деньги якобы для того, чтобы освободить родных от ответственности. От действий мошенников пострадало четверо человек в возрасте от 71 до 85 лет. Сумма причинённого им ущерба составила 550 тысяч рублей.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски о компенсации причинённого ущерба.

Ранее сообщалось, что пскович проведёт десять месяцев в тюрьме за кражу шотландского виски.

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