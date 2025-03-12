Спасённого в Псковской области медвежонка доставили в Тверскую область и назвали Диной
Медведицу из подворья «Птичий дворик» в Псковской области доставили на биостанцию в Тверскую область. Об этом ПАИ сообщили в Центре спасения медвежат-сирот.
Медвежонок остался сиротой из-за лесозаготовительных работ: звуки техники, человеческие голоса спугнули маму-медведицу в берлоге, в результате чего она убежала.
«Лесники ждали, что медведица вернётся. Но потревоженный в берлоге медведь никогда не возвращается обратно, даже если это медведица, а в берлоге остались медвежата. И этот раз не стал исключением. Медвежонка забрали из берлоги, и до передачи в наш центр за малышом ухаживали, сведя к минимуму все контакты с медвежонком, специалисты реабилитационного центра для диких животных и птиц «Псковский ковчег», за что мы им очень благодарны», – отметили специалисты центра спасения медвежат-сирот.
Медвежонка назвали Диной. Имя связано с первой буквой Дедовичского района, где она родилась, добавили специалисты.
«Но для середины марта она маленькая: у неё явно не так давно открылись глазки (может, пару с небольшим недель назад), и она ещё толком ходить не научилась. Но это не страшно, у Дины всё ещё впереди», – отметили зоозащитники. По их словам, медвежонок находится под пристальным контролем, питается и развивается быстрыми темпами.
«Выглядит медвежонок хорошо: упитанная, весит три килограмма с хвостиком», – добавили специалисты.
Ранее медвежонок находился на содержании в Пскове.
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