Спасённого в Псковской области медвежонка доставили в Тверскую область и назвали Диной

22:38, 12 марта 2025, ПАИ

Медведицу из подворья «Птичий дворик» в Псковской области доставили на биостанцию в Тверскую область. Об этом ПАИ сообщили в Центре спасения медвежат-сирот.

Медвежонок остался сиротой из-за лесозаготовительных работ: звуки техники, человеческие голоса спугнули маму-медведицу в берлоге, в результате чего она убежала.

«Лесники ждали, что медведица вернётся. Но потревоженный в берлоге медведь никогда не возвращается обратно, даже если это медведица, а в берлоге остались медвежата. И этот раз не стал исключением. Медвежонка забрали из берлоги, и до передачи в наш центр за малышом ухаживали, сведя к минимуму все контакты с медвежонком, специалисты реабилитационного центра для диких животных и птиц «Псковский ковчег», за что мы им очень благодарны», – отметили специалисты центра спасения медвежат-сирот.

Медвежонка назвали Диной. Имя связано с первой буквой Дедовичского района, где она родилась, добавили специалисты.

«Но для середины марта она маленькая: у неё явно не так давно открылись глазки (может, пару с небольшим недель назад), и она ещё толком ходить не научилась. Но это не страшно, у Дины всё ещё впереди», – отметили зоозащитники. По их словам, медвежонок находится под пристальным контролем, питается и развивается быстрыми темпами.

«Выглядит медвежонок хорошо: упитанная, весит три килограмма с хвостиком», – добавили специалисты.

Ранее медвежонок находился на содержании в Пскове.