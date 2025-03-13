Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роспотребнадзор проводит контроль качества атмосферного воздуха на территории Псковской области

В 2024 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проводили исследования, определяющие наличие в атмосферном воздухе более 30 наименований химических веществ и их групп: пыли, сернистого газа, оксида углерода, окислов азота, аммиака, фенола и его производных, формальдегида, серной кислоты, хлора и его соединений, фтористого водорода, углеводородов, тяжёлых металлов, метантиола, дигидросульфида и других. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора России по Псковской области.

В результате этой работы специалисты исследовали 841 пробу атмосферного воздуха на территориях городов (706), сельских поселений (135), в том числе при маршрутных исследованиях в зоне влияния промышленных предприятий (730 проб) и на автомагистралях в зоне жилой застройки (111 проб).

«Все пробы воздуха, отобранные в том числе на автомагистралях в зоне жилой застройки и в зоне влияния промышленных предприятий, не превышали гигиенические нормативы», – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что первый укус клеща в 2025 году зарегистрирован в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Более 130 социальных проектов финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области
13 марта 2025

Александр Седунов: Крым – это уникальный и стратегически важный регион России
13 марта 2025

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города
13 марта 2025

Мастер на все руки: чемпионат «Профессионалы» по производству мебели прошёл в Пскове
13 марта 2025

С 17 марта будет ограничено движение на некоторых улицах Пскова
13 марта 2025

Программу «Земский работник культуры» запускают в Псковской области
13 марта 2025

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснили псковичам
13 марта 2025

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной больнице

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...