Роспотребнадзор проводит контроль качества атмосферного воздуха на территории Псковской области

19:05, 13 марта 2025, ПАИ

В 2024 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проводили исследования, определяющие наличие в атмосферном воздухе более 30 наименований химических веществ и их групп: пыли, сернистого газа, оксида углерода, окислов азота, аммиака, фенола и его производных, формальдегида, серной кислоты, хлора и его соединений, фтористого водорода, углеводородов, тяжёлых металлов, метантиола, дигидросульфида и других. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора России по Псковской области.

В результате этой работы специалисты исследовали 841 пробу атмосферного воздуха на территориях городов (706), сельских поселений (135), в том числе при маршрутных исследованиях в зоне влияния промышленных предприятий (730 проб) и на автомагистралях в зоне жилой застройки (111 проб).

«Все пробы воздуха, отобранные в том числе на автомагистралях в зоне жилой застройки и в зоне влияния промышленных предприятий, не превышали гигиенические нормативы», – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что первый укус клеща в 2025 году зарегистрирован в Псковской области.