Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Областные соревнования ПСО аварийно-спасательной службы прошли в Великих Луках

Областные соревнования поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области на звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» прошли на территории поисково-спасательного отряда Великих Лук сегодня, 13 марта, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Фото здесь и далее: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»

Соревнования приурочены к 30-летию аварийно-спасательной службы Псковской области и проведены в соответствии с планом основных мероприятий государственного казённого учреждения Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

По итогам проведённых соревнований первое место традиционно заняла команда ПСО города Великие Луки, второе – команда ПСО города Пскова, третье место досталось команде ПСО города Гдова.

Целями проведения данных соревнований являются повышение эффективности действий работников аварийно-спасательной службы области при оказании квалифицированной помощи в спасении людей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, обмен опытом, пропаганда знаний, приёмов и способов спасения пострадавших и оказания им первой помощи.

Ранее сообщалось, что первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали и провели инструкторы псковского филиала центра «Воин».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Областные соревнования ПСО аварийно-спасательной службы прошли в Великих Луках
13 марта 2025

Более 130 социальных проектов финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области
13 марта 2025

Александр Седунов: Крым – это уникальный и стратегически важный регион России
13 марта 2025

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города
13 марта 2025

Мастер на все руки: чемпионат «Профессионалы» по производству мебели прошёл в Пскове
13 марта 2025

С 17 марта будет ограничено движение на некоторых улицах Пскова
13 марта 2025

Программу «Земский работник культуры» запускают в Псковской области
13 марта 2025

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснили псковичам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...