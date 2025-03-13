Областные соревнования ПСО аварийно-спасательной службы прошли в Великих Луках

19:21, 13 марта 2025, ПАИ

Областные соревнования поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области на звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» прошли на территории поисково-спасательного отряда Великих Лук сегодня, 13 марта, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Соревнования приурочены к 30-летию аварийно-спасательной службы Псковской области и проведены в соответствии с планом основных мероприятий государственного казённого учреждения Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

По итогам проведённых соревнований первое место традиционно заняла команда ПСО города Великие Луки, второе – команда ПСО города Пскова, третье место досталось команде ПСО города Гдова.

Целями проведения данных соревнований являются повышение эффективности действий работников аварийно-спасательной службы области при оказании квалифицированной помощи в спасении людей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, обмен опытом, пропаганда знаний, приёмов и способов спасения пострадавших и оказания им первой помощи.

Ранее сообщалось, что первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали и провели инструкторы псковского филиала центра «Воин».