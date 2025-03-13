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Общество

Швейное производство ООО «Кампотекс» модернизируют в Псковской области

Швейное производство ООО «Кампотекс» модернизируют в Псковской области. Об этом шла речь на заседании совета по инвестициям, которое прошло в правительстве Псковской области. О возможностях инвестиционного проекта рассказала гендиректор ООО «Кампотекс» Вера Григорьева.

Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Благодаря поддержке фонда я получила возможность модернизации швейного производства. Мы уже начали закуп современного швейного оборудования плюс рассматриваем, автоматизируем складской комплекс, закупаем специальные стеллажи. Все эти обновления дают нам возможность повышать эффективность, снижать трудоёмкость. В рамках данного проекта планируем увеличить выпуск продукции минимум на 12 тысяч единиц, внедрить новый ассортимент, увеличить количество сотрудников – прежде всего за счёт молодых специалистов», – отметила Вера Григорьева.

Она также отметила, что компания взаимодействует со школами Острова и Островского района, с учебными заведениями Пскова и Острова. Для детей проводятся экскурсии.

«Цель проведения таких экскурсий – показать, какие возможности существуют, и создать мотивацию у ребят учиться и работать на Псковской земле», – отметила представитель компании ООО «Кампотекс».

Ранее сообщалось, что строительная компания в Пскове возведёт жилой комплекс «Великий берег».

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