Михаил Ведерников призвал Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО по газовым вопросам
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО. Видео совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
«Я попрошу особое внимание уделить обращениям семей участников специальной военной операции. Такие обращения тоже поступают, их нужно отрабатывать в приоритетном порядке», – отметил Михаил Ведерников.
Антон Дымов заверил, что работа компании именно таким образом и осуществляется.
Ранее сообщалось, что более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала года.
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Михаил Ведерников призвал Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО по газовым вопросам
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