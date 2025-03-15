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Общество

Михаил Ведерников призвал Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО по газовым вопросам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО. Видео совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Скриншот выпуска, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Я попрошу особое внимание уделить обращениям семей участников специальной военной операции. Такие обращения тоже поступают, их нужно отрабатывать в приоритетном порядке», – отметил Михаил Ведерников.

Антон Дымов заверил, что работа компании именно таким образом и осуществляется.

Ранее сообщалось, что более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала года.

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