Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О состоянии замученной хозяевами собаки рассказали псковские зоозащитники

О состоянии замученной хозяевами собаки Алисы рассказали в псковском приюте «Лесопилка». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель приюта Вера Короткова.

О состоянии замученной хозяевами собаки рассказали псковские зоозащитники. Фото здесь и далее: группа приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»

По результатам обследований, внутренние органы животного пострадали от голода незначительно. «Почки по краю, но это подтянем хорошим, правильным питанием. На УЗИ было видно, что в организме нет ни грамма внутреннего жирка. Кишечник лежит, как склеенный, потому что нет необходимой прослойки», – рассказали в приюте.

При этом Алиса за двое суток изменилась кардинально. «Она повеселела. Выпрямилась. Первые сутки Алиса больше пила, чем ела», – отметили зоозащитники.

Кормят собаку небольшими порциями каждые два часа: бульон, творог, говядина протёртая, собачьи консервы. В приюте также отметили, что Алисе очень нужны мягкий корм в банках, творог, перепелиные яйца.

Напомним, псковские зоозащитники спасли собаку, привязанную на цепи посреди поляны в Палкинском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 марта 2025

Илианна Петрова побывала на съёмочной площадке фильма «Семь вёрст до рассвета»
15 марта 2025

О состоянии замученной хозяевами собаки рассказали псковские зоозащитники
15 марта 2025

«Псков задаёт тон»: музыкальный коллектив Zventa Sventana поделился впечатлениями от открытия Фестиваля русской музыки
15 марта 2025

Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве
15 марта 2025

Почему нельзя перезванивать незнакомцам, объяснили в МВД
15 марта 2025

Псковичам напомнили о поведении при встрече с бездомными собаками
15 марта 2025

Михаил Ведерников рассказал, какой стала Псковская область за последние годы
15 марта 2025

Андрей Вьюнов вручил псковским военнослужащим региональные награды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...