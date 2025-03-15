О состоянии замученной хозяевами собаки рассказали псковские зоозащитники

22:26, 15 марта 2025, ПАИ

О состоянии замученной хозяевами собаки Алисы рассказали в псковском приюте «Лесопилка». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель приюта Вера Короткова.

По результатам обследований, внутренние органы животного пострадали от голода незначительно. «Почки по краю, но это подтянем хорошим, правильным питанием. На УЗИ было видно, что в организме нет ни грамма внутреннего жирка. Кишечник лежит, как склеенный, потому что нет необходимой прослойки», – рассказали в приюте.

При этом Алиса за двое суток изменилась кардинально. «Она повеселела. Выпрямилась. Первые сутки Алиса больше пила, чем ела», – отметили зоозащитники.

Кормят собаку небольшими порциями каждые два часа: бульон, творог, говядина протёртая, собачьи консервы. В приюте также отметили, что Алисе очень нужны мягкий корм в банках, творог, перепелиные яйца.

Напомним, псковские зоозащитники спасли собаку, привязанную на цепи посреди поляны в Палкинском районе.