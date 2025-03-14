«Умирала от голода»: брошенную на цепи собаку спасли от мучительной смерти псковские зоозащитники

15:21, 14 марта 2025, ПАИ

Крайне истощённую собаку спасли зоозащитники псковского приюта «Лесопилка» в Палкинском районе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель приюта Вера Короткова.

«К этой собаке мы успели приехать. Но до неё на этой же «будке» умерла от голода её предшественница – шикарная молодая овчарка! И эта бы умерла, если бы мимо проходящие люди не забили тревогу. Местные жители, соседи боялись сообщать. Цена этого страха – страдания ни в чём не повинных животных и их мучительная смерть», – рассказали волонтёры.

По словам зоозащитников, собака была привязана посреди поляны и умирала от голода, а из окна дома, куда изредка приезжают хозяева, выглядывал ещё один заложник ситуации – кот.

«Собака забрана нами с уведомлением – хозяев на месте не было, у дверей оставлено уведомление об изъятии собаки в приют «Лесопилка». Одна машина повезла собаку в приют, другая машина поехала в Палкино – подано заявление в полицию. Алиса (теперь собаку зовут так) записана на завтра к врачу», – отметили сотрудники приюта.

Как выяснилось позже, собаку забрали из приюта и довели до такого состояния. «Собака приютская, мы проверили эту информацию. Нашли чип, договор. Сейчас бьёмся к хозяевам, но они не берут трубки. Мы добьёмся судебного дела», – заключила Вера Короткова.