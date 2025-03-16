День работников ЖКХ празднуют в России

09:22, 16 марта 2025, ПАИ

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают в России сегодня, 16 марта. Об этом сообщает портал calend.ru.

В СССР его праздновали с 1966 года. Это был День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечали в четвёртое воскресенье июля. Позже он был перенесён на третье воскресенье марта.

Работники бытового обслуживания вносят неоценимый вклад в развитие российской экономики. Они расширяют спектр услуг и улучшают их качество, а такой труд отражается на жизни каждого человека в стране. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают уют и удобство жизни людей.