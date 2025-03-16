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Общество

День работников ЖКХ празднуют в России

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают в России сегодня, 16 марта. Об этом сообщает портал calend.ru.

День работников сферы ЖКХ празднуют сегодня. Фото: ПАИ

В СССР его праздновали с 1966 года. Это был День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечали в четвёртое воскресенье июля. Позже он был перенесён на третье воскресенье марта.

Работники бытового обслуживания вносят неоценимый вклад в развитие российской экономики. Они расширяют спектр услуг и улучшают их качество, а такой труд отражается на жизни каждого человека в стране. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают уют и удобство жизни людей.

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