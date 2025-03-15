«Тема недели»: спасение собственных жизней

14:13, 16 марта 2025, ПАИ

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел новый выпуск авторской программы «Тема недели». Трагедия на тонком льду и способ предотвратить безрассудство, открытие нового отделения в детской областной больнице, муниципальная реформа в новых округах – об этом рассказывает ведущий программы Александр Машкарин. Псковское агентство информации представляет текстовую версию программы.

Начну с темы, которая обсуждается всю неделю. Обсуждается везде – от разговоров в компании до социальных сетей, от СМИ до кабинетов, где принимаются решения. Я о массовой гибели рыбаков на озёрах нашей области. В прошлые выходные провалились под лёд и не смогли выбраться 19 человек. Вдумайтесь в эту цифру: 19 жизней! И это не авария, не стихийное природное бедствие, не катаклизм! Просто люди, понадеявшись на авось и наплевав на прямой запрет выхода на лёд, а по большому счёту – на здравый разум, решили пойти на подлёдную рыбалку. Мол, последний раз в сезоне. И раз стал для 19 мужиков действительно последним.

Казалось бы, какое может быть мнение: беда, трагедия, нельзя так относиться к собственной жизни и безопасности. Но нет, в социальных сетях нашлись спорщики, которые на полном серьёзе утверждали: «Лёд крепкий, я сам ходил, и вообще, это моя жизнь, чего вы за меня переживаете». Самое ужасное, что среди таких «агитаторов» были и известные политики, например первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко. Ровно в тот день, когда под лёд проваливались рыбаки, он писал на своей странице в ВК: лёд ещё хороший, в хорошей компании закончили сезон. Позже политик удалил этот комментарий, но в анналы он уже вошёл.

Указания на запрет выхода на лёд, комментарии экспертов, которые говорили об опасности ледовой рыбалки в этом году, взвывание к разуму – всё это, как мы все убедились, работает плохо. Так, может, сделать так, чтобы нарушение запрета выхода на лёд обходилось в копеечку? Так, чтобы поход на рыбалку оборачивался штрафом, например в стоимость половины авто? В общем, как сделать так, чтобы предотвратить гибель людей?

Этому вопросу было посвящено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провёл губернатор Михаил Ведерников.

Ещё одна тема, связанная с безопасностью, на этот раз на дорогах. В Псковской области постоянно увеличивается число камер видеофиксации. Практика показывает, что, зная о камере на том или ином участке дороги, водители снижают скорость. Думаю, многие из вас тоже так делают. То есть видеофиксация стимулирует соблюдение правил дорожного движения.

В этом году число комплексов видеофиксации увеличится.

Система здравоохранения в Псковской области продолжает совершенствоваться. В областные медучреждения продолжают приходить на работу новые медики, доводится до ума логистика, чтобы пациент быстро получал нужную помощь. На этой неделе в детской областной клинической больнице открылось новое, эндокринологическое отделение. Раньше его не было вообще.

Псковская область начинает готовиться к муниципальным выборам. Напомню, что в сентябре в одиннадцати преобразованных в округа муниципалитетах предстоит сформировать окружные собрания депутатов.

Об этом мы поговорили с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым в программе «Оглавление». Голосование в сентябре снова будет проходить в течение трёх дней. Кроме того, избирком подал заявку в ЦИК России, чтобы на местных выборах в Псковской области вновь можно было воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

К слову об округах: представители одной из политических сил, той, где агент на иноагенте, по-прежнему пытаются наводить тень на плетень, пытаясь убедить, что округа – это плохо. Вот как на это отреагировал Игорь Сопов, приведя в пример Гдовской округ.

По поводу эффективности работы муниципальных округов высказывались на этой неделе и депутаты Псковского областного Собрания. Например, Андрей Михайлов. В его избирательный округ входят Новоржевский округ, где окружной механизм уже работает на полную, и Остров с Пушкинскими Горами, где в сентябре предстоит избрать окружных депутатов, а потом по конкурсу и глав муниципалитетов.

Муниципальная реформа позволит избавиться от лишних неэффективных звеньев в системе управления, отметил Андрей Михайлов.

Население деревень, волостей уменьшается, и порой собрать рабочую команду волостных депутатов очень сложно: сильные люди, как правило, заняты в фермерстве или ещё где-то. Плодить административный ресурс, содержать администрацию волости – в этом нет смысла, экономического в том числе, уверен депутат.

Когда все полномочия будут в одних руках, а исполнители останутся на местах в лице руководителей территориальных отделов, они будут также исполнять свой функционал, только уже в другом наименовании и должности, пояснил он.

При этом все решения, которые касаются обращений жителей, будут обрабатываться быстрее. Цитирую: «Единовластие сработает здесь как никогда. Больше не будет этой многоступенчатости: глава волости, потом глава района, глава администрации района. Теперь это всё будет замыкаться на один исполнительный орган, который, по сути, эти вопросы и решал. При этом муниципальная реформа поможет сэкономить время и ресурсы».

Кстати, самые распространённые вопросы и ответы на них Псковское агентство информации собрало в одном месте. Почитать можно, перейдя по ссылке.