Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поблагодарил работников сферы ЖКХ за непростой и важный труд

Работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Сфера ЖКХ является одной из самых сложных и трудоёмких, имеет высокий износ инфраструктуры. Благодаря решениям президента, национальным проектам в последние пять лет в сферу жилищно-коммунального хозяйства региона было направлено порядка восьми миллиардов рублей. Это колоссальные средства, благодаря которым у нас есть возможность ремонтировать, модернизировать и приводить в порядок объекты», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что работники сферы ЖКХ обладают профессионализмом, неравнодушием и реализуют системный подход к работе. «Спасибо за ваш такой непростой и такой важный труд», – поблагодарил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 марта 2025

Большая вода: Рискует ли Псковская область оказаться затопленной, объяснила метеоролог
16 марта 2025

Михаил Ведерников наградил лучших работников сферы ЖКХ в регионе
16 марта 2025

Ледохода не будет в Псковской области в этом году
16 марта 2025

Игорь Иванов – работникам сферы ЖКХ: Ваша работа – это ежедневный вклад в создание комфортных условий жизни
16 марта 2025

До +5 градусов ожидается в Псковской области 17 марта
16 марта 2025

Новая обитательница появилась на псковском подворье «Птичий дворик»
16 марта 2025

Михаил Ведерников поблагодарил работников сферы ЖКХ за непростой и важный труд
16 марта 2025

Гадюки проснулись в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...