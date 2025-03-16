Михаил Ведерников поблагодарил работников сферы ЖКХ за непростой и важный труд

11:06, 16 марта 2025, ПАИ

Работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Сфера ЖКХ является одной из самых сложных и трудоёмких, имеет высокий износ инфраструктуры. Благодаря решениям президента, национальным проектам в последние пять лет в сферу жилищно-коммунального хозяйства региона было направлено порядка восьми миллиардов рублей. Это колоссальные средства, благодаря которым у нас есть возможность ремонтировать, модернизировать и приводить в порядок объекты», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что работники сферы ЖКХ обладают профессионализмом, неравнодушием и реализуют системный подход к работе. «Спасибо за ваш такой непростой и такой важный труд», – поблагодарил губернатор.