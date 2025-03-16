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Общество

16 заявок по обеспечению высокоскоростного Интернета поступило на конкурс проектов ТОС в Псковской области

Не менее 16 заявок на строительство оптоволоконных линий связи для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет направлено на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

Скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Почему «не менее» – это те проекты, которые прошли через управление цифрового развития, и мы помогали готовить заявки. Возможно, кто-то подался и сам, потому что операторы связи, с которыми мы отрабатывали ранее, научились и последние проекты мы практически не правили», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Начальник управления поблагодарил глав Дновского, Печорского, Пыталовского и Великолукского муниципальных округов за то, что они проявили максимальную активность в этом направлении и рассказали представителям ТОСов о возможности развития Интернета.

«Это важно, потому что мы бюджетом обеспечим реализацию не менее 70% заявок, поэтому большая часть, конечно, получит финансирование», – уточнил Михаил Ведерников.

Отметим, что Псковская область стала первым регионом в Северо-Западном округе и вторым по стране, который апробировал новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование ТОС. Так, скорость интернета в Изборске выросла в 80 раз.

Ранее сообщалось, что более 700 заявок поступило на конкурс проектов ТОС в Псковской области.

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