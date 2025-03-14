Более 700 заявок поступило на конкурс проектов ТОС в Псковской области

14:47, 14 марта 2025, ПАИ

723 заявки поступило на региональный конкурс территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

На конкурс в этом году выделено 168 миллионов рублей, а максимальный размер гранта на реализацию проекта составляет 500 тысяч рублей.

Всего в Псковской области зарегистрировано 718 ТОСов. Их число увеличивается ежемесячно, заметила Елена Тимашова.

Напомним, что победителей конкурса определит комиссия не позднее 30 апреля.