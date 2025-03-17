О первых шагах псковской медведицы-сироты Дины рассказали в тверском центре помощи
О первых шагах псковской медведицы Дины рассказали в Центре спасения медвежат-сирот.
«Ох и не легко нашей Дине даются первые шаги: - то «хвостик» перевесит, то животик к земле тянет, да и лапы пока не шибко держат!» - отметили в центре.
Напомним, медвежонок остался сиротой из-за лесозаготовительных работ: звуки техники, человеческие голоса спугнули маму-медведицу в берлоге, в результате чего она убежала. Медвежонка назвали Диной - по первой букве Дедовичского района, где она родилась.
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