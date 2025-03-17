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Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за выходные, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар на улице Красноармейской в Пыталово. Фото: ПАИ

Так 15 марта автомобиль Volkswagen Passat В3 1989 года выпуска горел на улице Совхозной в деревне Усть-Долыссы Невельского муниципального округа. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке.

В этот же день горел двухэтажный нежилой дом на улице Красноармейской в Пыталово. На втором этаже выгорели по всей площади комнаты, огонь также повредил чердак.

Ещё один пожар произошёл в СНТ «Пристань-2» Псковского района. Там загорелся один из гаражей, огонь перекинулся на соседний жилой дом. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы бензогенератора. Пожарные вынесли с места возгорания 50-литровый газовый баллон, предотвратили распространение огня и ликвидировали возгорание.

Кроме того, хозяйственная постройка горела в деревне Соколово Печорского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической лампы. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара и спасли от огня жилой дом и четыре строения.

Также горел жилой дом на улице Карла Маркса в Опочке. По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог.

А 16 марта автомобиль ГАЗ 2004 года выпуска горел на улице Стахановской в Пскове. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в салоне машины.

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