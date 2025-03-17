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Общество

Владельцы бара по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова станут гостями программы «Бизнес-ланч»

Основатели Blgkv Bar (бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова) Владимир Дягилев и Камиль Хардин станут гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта, в 14:00.

Фото из группы «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Насколько в Псковской области благоприятные условия для развития барного бизнеса? Как название заведения отразилось в интерьере? Как разрабатывается коктейльная карта? Как приходят идеи мероприятий? Какой запрос у псковской аудитории?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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