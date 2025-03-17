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Общество

Большинство вызовов аварийно-спасательной службы Псковской области на этой неделе связано с выездом на водные объекты

С 10 по 16 марта аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 20 выездов на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Наибольшее число выездов – 11– касалось выездов на водные объекты. Ещё два – это обеспечение доступа в жилые и нежилые помещения. Один выезд связан с ликвидацией последствий ДТП. Поступали и ложные вызовы – их было шесть.

Ранее сообщалось, что областные соревнования поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области на звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» прошли на территории поисково-спасательного отряда Великих Лук.

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