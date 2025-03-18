Псковичи считают приемлемой для своих детей зарплату в 200 тысяч рублей

09:01, 18 марта 2025, ПАИ

Желаемым доходом своих детей жители Псковской области хотели бы видеть сумму более 200 тысяч рублей, сообщили ПАИ в hh.ru.

Ежемесячный доход детей в размере 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 1% опрошенных жителей Псковской области. Еще 25% местных жителей были бы не против, если бы их ребенок получал 100–150 тыс. руб. И 40% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150–200 тыс. руб. в месяц.

Еще 12% участников опроса, или каждый шестой респондент в Псковской области, хотели бы, чтобы их ребенок получал 200–300 тыс. руб. в месяц, 8% – на уровне 300–500 тыс. руб. Каждый десятый, или 11% жителей региона, заявил, что ежемесячный доход их детей будет превышать 500 тыс. руб. Еще 3% мечтают, чтобы их дети зарабатывали более 1 млн рублей в месяц.

Большинство участников опроса считают, что деньги – это не первое, чем стоит руководствоваться при выборе профессии. Большинство опрошенных, а именно каждый второй, убеждены, что важнее всего осознать, насколько конкретная профессия подходит человеку и будет ли она ему нравиться. С точки зрения четверти респондентов (28%), нужно исходить из того, позволит ли выбранная профессия самореализоваться. И «лишь» 15% считают главным критерием деньги.