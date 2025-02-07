Почти 70% псковичей против зарплаты в цифровых рублях

12:43, 07 февраля 2025, ПАИ

69 % опрошенных псковичей не хотят получать заработную плату или даже её часть в цифровых рублях, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

7 % участников опроса согласны получать часть оклада «в цифрах», а ещё 3 % – полный заработок. Больше всего согласных среди мужчин, а также среди псковичей, чей ежемесячный доход превышает сто тысяч рублей.

Добавим, что количество несогласных выросло – в августе 2024 года таких было 65 %.

Напомним, что в сентябре 2024 года Банк России анонсировал расширение программы по тестированию цифрового рубля – помимо открытия, закрытия и пополнения счетов цифровых кошельков, граждане смогут оплачивать товары и услуги, а также совершать простые автоплатежи и оплату по QR-коду.