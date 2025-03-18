Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФНПР рекомендовала переизбрать Игоря Иванова председателем Псковского облсовпрофа

Кандидатуру Игоря Иванова на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов поддержал исполком Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

По отзывам коллег и руководителей областных отраслевых организаций профсоюзов, Игорь Иванов, возглавляющий Псковский облсовпроф с июня 2020 года, за время работы зарекомендовал себя как грамотный и целеустремленный руководитель и лидер профсоюзного движения региона.

«Благодарю всех за оказанное доверие. Готов по-прежнему прилагать все возможные усилия для защиты человека труда и поддержки участников СВО. Много слов говорить не буду. Профсоюзы всё доказывают делом!» – прокомментировал утверждение своей кандидатуры Игорь Иванов.

Напомним, что выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся в ходе XXVII отчётно-выборной конференции в июне 2025 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Светлана Баранова: «Серебряное ожерелье» дает туристам возможность ближе узнать Псковскую область
18 марта 2025

ФНПР рекомендовала переизбрать Игоря Иванова председателем Псковского облсовпрофа
18 марта 2025

Приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» продлён до 23 марта
18 марта 2025

Ограничения на посещения пациентов введены в Псковской областной детской больнице
18 марта 2025

Псковичи могут стать зрителями соревнований по ликвидации последствий ДТП
18 марта 2025

До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 19 марта
18 марта 2025

Программа развития ПсковГУ победила в конкурсе «Приоритет-2030» Минобрнауки
18 марта 2025

Екатерина Гончарова: Воссоединение России и Крыма – один из символов возрождения страны на мировой арене

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...