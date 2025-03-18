ФНПР рекомендовала переизбрать Игоря Иванова председателем Псковского облсовпрофа
Кандидатуру Игоря Иванова на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов поддержал исполком Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
По отзывам коллег и руководителей областных отраслевых организаций профсоюзов, Игорь Иванов, возглавляющий Псковский облсовпроф с июня 2020 года, за время работы зарекомендовал себя как грамотный и целеустремленный руководитель и лидер профсоюзного движения региона.
«Благодарю всех за оказанное доверие. Готов по-прежнему прилагать все возможные усилия для защиты человека труда и поддержки участников СВО. Много слов говорить не буду. Профсоюзы всё доказывают делом!» – прокомментировал утверждение своей кандидатуры Игорь Иванов.
Напомним, что выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся в ходе XXVII отчётно-выборной конференции в июне 2025 года.
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