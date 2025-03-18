ФНПР рекомендовала переизбрать Игоря Иванова председателем Псковского облсовпрофа

13:18, 18 марта 2025, ПАИ

Кандидатуру Игоря Иванова на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов поддержал исполком Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

По отзывам коллег и руководителей областных отраслевых организаций профсоюзов, Игорь Иванов, возглавляющий Псковский облсовпроф с июня 2020 года, за время работы зарекомендовал себя как грамотный и целеустремленный руководитель и лидер профсоюзного движения региона.

«Благодарю всех за оказанное доверие. Готов по-прежнему прилагать все возможные усилия для защиты человека труда и поддержки участников СВО. Много слов говорить не буду. Профсоюзы всё доказывают делом!» – прокомментировал утверждение своей кандидатуры Игорь Иванов.

Напомним, что выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся в ходе XXVII отчётно-выборной конференции в июне 2025 года.