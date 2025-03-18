Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Ильина: ПсковГУ останется классическим вузом

Несмотря на смещение акцентов в сторону инженерно-технологического трека в обновленной концепции развития вуза, ПсковГУ продолжит оставаться классическим вузом. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове заявила ректор университета Наталья Ильина.

Наталья Ильина. Фото: ПАИ

«Мы по-прежнему готовим и будем готовить всех специалистов: от инженеров до учителей, от врачей до экономистов, от юристов до историков. Мы этим гордимся и как классический университет развиваем большие школы. Но сейчас эти школы пришли к тому, что могут расти самостоятельно. Никто не говорит об их остановке, но акцент смещается, потому что страна требует развития технологий», – пояснила Наталья Ильина.

Она также добавила, что каждый институт (ранее это были факультеты) в ПсковГУ способен предложить студентам уникальные компетенции. «Например, юристы могут получить специализацию в сфере цифровой юриспруденции, студенты-медики – в чтении патанатомических срезов, включая работу с искусственным интеллектом», – уточнила ректор.

«Никакие программы и специализации в вузе не закрываются», – добавила Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что программа развития ПсковГУ вошла в число победителей конкурса «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ. Это позволит получить федеральное финансирование на реализацию целей программы стратегического академического лидерства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Пскович победил гепатит С за три месяца ради службы по контракту
18 марта 2025

Псковские мамы выступят в Кремлёвском дворце
18 марта 2025

Скончался народный артист России Киркоров
18 марта 2025

Дмитрий Мельников: Псковская область может получить квалифицированных управленцев, готовых к нестандартным ситуациям
18 марта 2025

Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове
18 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Патрушева по подготовке к пожароопасному сезону
18 марта 2025

Два десятых класса наберут в лицей при ПсковГУ
18 марта 2025

Несколько разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...