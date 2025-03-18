Наталья Ильина: ПсковГУ останется классическим вузом

14:35, 18 марта 2025, ПАИ

Несмотря на смещение акцентов в сторону инженерно-технологического трека в обновленной концепции развития вуза, ПсковГУ продолжит оставаться классическим вузом. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове заявила ректор университета Наталья Ильина.

«Мы по-прежнему готовим и будем готовить всех специалистов: от инженеров до учителей, от врачей до экономистов, от юристов до историков. Мы этим гордимся и как классический университет развиваем большие школы. Но сейчас эти школы пришли к тому, что могут расти самостоятельно. Никто не говорит об их остановке, но акцент смещается, потому что страна требует развития технологий», – пояснила Наталья Ильина.

Она также добавила, что каждый институт (ранее это были факультеты) в ПсковГУ способен предложить студентам уникальные компетенции. «Например, юристы могут получить специализацию в сфере цифровой юриспруденции, студенты-медики – в чтении патанатомических срезов, включая работу с искусственным интеллектом», – уточнила ректор.

«Никакие программы и специализации в вузе не закрываются», – добавила Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что программа развития ПсковГУ вошла в число победителей конкурса «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ. Это позволит получить федеральное финансирование на реализацию целей программы стратегического академического лидерства.