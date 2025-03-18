Программа развития ПсковГУ победила в конкурсе «Приоритет-2030» Минобрнауки

11:18, 18 марта 2025, ПАИ

Программа развития ПсковГУ вошла в число победителей конкурса «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ. Защита прошла 12 марта в Минобрнауки России под председательством министра Валерия Фалькова. Успех команды ПсковГУ позволил получить возможность федерального финансирования на реализацию целей программы стратегического академического лидерства, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

По словам ректора Натальи Ильиной, основной акцент в обновленной концепции сделан на инженерно-технологическом треке в рамках участия вуза в нацпроекте «Производство средств производства и автоматизации».

«В научной повестке основное внимание будет смещено с фундаментальных исследований на проектирование и разработку продуктов и технологий при участии индустриальных партнеров – промышленных предприятий России и Белоруссии. В ближайшие несколько лет команда вуза сосредоточится на создании гибридных модулей для расширения возможностей токарных станков, а также реализации системы управления с искусственным интеллектом для формирования градиентных покрытий методом газотермического напыления», – пояснила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Напомним, ПсковГУ является участником программы «Приоритет-2030» с 2021 года. За это время университет стал центром притяжения и формирования вузовских инициатив и проектов Союзного государства, развивая международную сетевую модель.

Впервые за всю историю существования ПсковГУ начал реализовывать все уровни образования: получил лицензию лицей им. И. К. Кикоина с двумя профилями обучения – инженерно-технологическим и биомедицинским; запущены первые программы ординатуры – по педиатрии и терапии. Введя в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус Института медицины и экспериментальной биологии с современным оборудованием, вуз продолжает динамично решать важную проблему региона – дефицит медицинских кадров. За годы реализации программы «Приоритет-2030» учеными вуза создан прототип установки для эффективной деминерализации (смягчения) воды, а также система диагностики злокачественных изменений в тканях шейки матки путем анализа цифровых изображений гистологических образцов методами искусственного интеллекта и опытный образец флуориметра и ПО к нему для регистрации кинетических кривых световой индукции и темновой релаксации быстрой флуоресценции хлорофилла на листьях растений и в суспензиях микроводорослей, фотосинтетических препаратов.

Цель государственной программы «Приоритет-2030» – сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Вузы, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых.