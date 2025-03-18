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Общество

Для учеников и преподавателей лицея ПсковГУ предусмотрена летняя и зимняя форма

Для учеников лицея ПсковГУ, который начнёт работу в сентябре 2025 года, предусмотрена летняя и зимняя форма, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Ильина. Фото: ПАИ

Каждый комплект будет выполнен в особой цветовой гамме. Разработан также и логотип лицея. Причём форму, уточнила Наталья Ильина, будут носить и преподаватели лицея.

«Накануне открытия мы определили буквально все детали вплоть до того, как ученик будет сидеть за партой, где отдыхать, где есть. Мы долго обсуждали с экспертами, как ребёнка заинтересовать учёбой. В том числе для этого решено оставить в здании на Льва Толстого определённое пространство, чтобы школьники смогли переделать его под себя», – отметила Наталья Ильина.

Ректор ПсковГУ также добавила, что в здании на улице Льва Толстого в Пскове, где и разместится лицей, у учеников будет даже свой собственный внутренний дворик.

Ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в лицей ПсковГУ планируют набрать два десятых класса, которые будут обучаться по двум профилям: инженерному и биомедицинскому.

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