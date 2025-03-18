Более 500 псковичей приняли участие во встречах, акциях и мероприятиях, посвящённых воссоединению Крыма с Россией

23:18, 18 марта 2025, ПАИ

Псковская область вместе со всей страной отмечает День воссоединения Крыма с Россией. Более 500 псковичей приняли участие во встречах, акциях и мероприятиях, посвящённых этому историческому событию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры писали открытки солдатам на передовую и передали подарки военнослужащим, которые проходят лечении в госпитале. В Пскове состоялись Всероссийский урок памяти «Возвращение в родную гавань», акция «Загадки Тавриды», массовое занятие физкультурой «Зарядка Героя».

«Самым ярким событием праздника стал автопробег по центральным улицам Пскова. Участники финишировали на Соколихе, где развернули шестиметровые флаги России, Крыма и Псковской области»,– отметил губернатор.

Напомним, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и о создании новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя – был подписан 11 лет назад. Судьбоносному моменту предшествовал референдум, на котором крымчане большинством голосов поддержали воссоединение.