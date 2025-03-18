День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта

07:05, 18 марта 2025, ПАИ

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным, сообщает calend.ru.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию (2014 год) и также считается нерабочим днем.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав РФ. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым подписан договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России — это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 — начала 2014 годов.

В 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 90% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством — Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, который вступил в силу 21 марта — с даты его ратификации Федеральным Собранием.

В Пскове в честь этой даты состоится автопробег по улицам города, а также массовая зарядка.