Когда стоит заменить человека на ИИ, рассказал псковский губернатор ректору РЭУ
Когда можно заменить человека на искусственный интеллект, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников ректору Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ивану Лобанову во время своего визита в вуз.
«Мы в регионе для искусственного интеллекта выбрали направление в виде работы с обращениями граждан. Так как объём большой, это тот случай, когда стоит заменить человека ИИ, чтобы не было пространных ответов и ненужных эмоций. Пока режим тестовый, но будем внедрять этот опыт и далее», - отметил Михаил Ведерников во время экскурсии по РЭУ.
Ранее сообщалось, что Иван Лобанов предложил ПсковГУ провести совместные соревнования по гонкам дронов.
Кроме того, Михаил Ведерников и Иван Лобанов подписали соглашение о сотрудничестве. Также соглашение о сотрудничестве учебных заведений заключено между РЭУ имени Г. В. Плеханова и ПсковГУ. Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, на обмен ведущими преподавателями для консультаций и чтения лекций.
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