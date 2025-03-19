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Общество

Когда стоит заменить человека на ИИ, рассказал псковский губернатор ректору ​РЭУ

Когда можно заменить человека на искусственный интеллект, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников ректору ​Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ивану Лобанову во время своего визита в вуз.

«Мы в регионе для искусственного интеллекта выбрали направление в виде работы с обращениями граждан. Так как объём большой, это тот случай, когда стоит заменить человека ИИ, чтобы не было пространных ответов и ненужных эмоций. Пока режим тестовый, но будем внедрять этот опыт и далее», - отметил Михаил Ведерников во время экскурсии по РЭУ.

Ранее сообщалось, что Иван Лобанов предложил ПсковГУ провести совместные соревнования по гонкам дронов.

Кроме того, Михаил Ведерников и Иван Лобанов подписали соглашение о сотрудничестве. Также соглашение о сотрудничестве учебных заведений заключено между РЭУ имени Г. В. Плеханова и ПсковГУ. Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, на обмен ведущими преподавателями для консультаций и чтения лекций.

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