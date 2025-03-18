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Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали Михаил Ведерников и ректор РЭУ Плеханова Иван Лобанов

Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников с ректором Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Иваном Лобановым, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«Близость Псковской области к двум мегаполисам долгое время оставалась причиной вымывания кадров. В последние годы регион показывает хорошие темпы развития, мы можем предложить молодёжи возможности для самореализации и интересные вакансии. Очень рассчитываем, что опыт и масштаб университета, его креативный и ультрасовременный подход позволят нам вместе успешно отрабатывать актуальные направления подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров», – отметил губернатор.

Соглашение о сотрудничестве учебных заведений сегодня также заключили ректоры РЭУ имени Г. В. Плеханова и ПсковГУ.

Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, на обмен ведущими преподавателями для консультаций и чтения лекций.

Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве подписали Михаил Ведерников и гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

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