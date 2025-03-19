Соревнования по гонкам дронов могут пройти в Пскове в конце весны
Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов предложил ПсковГУ провести совместные соревнования по гонкам дронов. Свою инициативу Иван Лобанов озвучил во время визита в вуз губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Можем провести совместные соревнования. Наверняка в ПсковГУ есть такие возможности. Это некий вызов. Я вот попробовал управлять, у меня не получилось», - признался Иван Лобанов.
Михаил Ведерников предложение принял, отметив, что соревнования можно наметить на конец мая - начало июня.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников и Иван Лобанов подписали соглашение о сотрудничестве. Также соглашение о сотрудничестве учебных заведений заключено между РЭУ имени Г. В. Плеханова и ПсковГУ.
Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, на обмен ведущими преподавателями для консультаций и чтения лекций.
Во время визита в РЭУ Михаилу Ведерникову провели экскурсию по техническим лабораториям университета, рассказали о разработках в области искусственного интеллекта и БПЛА.
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