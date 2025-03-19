«Эстафету Победы» приняли в Печорах

15:41, 19 марта 2025, ПАИ

Международную акцию «Эстафета Победы», которую проводят пограничные войска, приняли в Печорах сегодня, 19 марта. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



















Торжественная церемония передачи эстафеты состоялась у мемориального комплекса «Стела» в Печорах. Участие в мероприятии приняли заместитель начальника управления – начальник отдела кадров УФСБ России по Псковской области Леонид Гураль, а также ветераны пограничной службы, члены детских военно-патриотических организаций и жители округа.

«Эстафета Победы» – символ преемственности поколений и связи времен, ещё один способ почтить память погибших героев, напомнить об огромном вкладе советского народа в Великую Победу и угрозе возрождения нацизма», – подчеркнул Валерий Зайцев.

Напомним, что ранее «Эстафету Победы» встретили в Самолве Гдовского района, а 23 марта её ждут в Пыталовском муниципальном округе. После этого она направится в Смоленскую область и завершится 28 мая в Москве.