Почти 20 ТОС работает на территории округа №12 в Пскове

17:19, 19 марта 2025, ПАИ

18 территориальных общественных самоуправлений работает на территории округа № 12 в Пскове, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Округ также участвует в инициативном проектировании. Первым реализованным проектом в этом направлении стал сквер «Белочкин хуторок», а ещё одним проектом является установка системы видеонаблюдения в парке «Соколинка».

Помимо этого, в округе работает совет округа, в который входят председатели домов и руководители ТОС.

«Девочки большую часть вопросов решают сами. Задачи, которые возникают, они обсуждают в общем чате, я в нём тоже состою. Начинают делиться опытом или спрашивают: «Есть такая-то задача, как её решить?» Все друг другу помогают. А если не получается решить, то я подключаюсь», – заметил Григорий Стороненков.

Он уточнил, что сейчас с советом округа готовятся к Пасхе.

«В том году по инициативе жителей в одном из дворов было организовано катание яиц. Мы дали объявление, и людей было так много, что я понял, что нужно делать такие площадки в разных дворах. С советом округа сделаем в этом году так, чтобы массовое катание яиц было в разных частях», – заключил гость эфира.