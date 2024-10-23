«Белочкин хуторок» появился в Овсище
«Белочкин хуторок» в Овсище готов, сообщил глава Пскова Борис Елкин.
По словам главы города, большую роль в реализации проекта сыграли жители микрорайона и депутат Григорий Стороненков. Идея, проектирование, сбор подписей и подготовка необходимых документов – все это было выполнено их силами. Администрация Пскова поддержала проект, и он попал на конкурс.
«Отличный пример того, как объединение активных граждан приносит пользу всем!» – отметил Борис Елкин.
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