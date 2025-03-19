Работаем исключительно в системе – Григорий Стороненков

18:03, 19 марта 2025, ПАИ

Что нужно делать, чтобы победить в голосовании за благоустройство, как участвовать в инициативном проектировании и почему важно сохранить традиции округа – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 12 Григорием Стороненковым.

– Григорий Иванович, как вам удаётся поставить на поток рейтинговое голосование? Ведь ваши объекты то один, то другой выигрывают. В этом году даже ёлка в сквере Соколинка победила в конкурсе новогодних ёлок и вышла в общероссийский финал конкурса «Ёлка России» Причём это даже не городская, а окружная ёлка.

– Главное, правильно организовать процесс и можно выиграть всё, что хочешь. Наша ёлочка была посажена при устройстве сквера Соколинка. То есть мы её знаем с маленького возраста. А сейчас она выросла уже до 1,8 метра. Дети сами делают игрушки и её украшают.

А вообще мы работаем в системе. Если какое-то мероприятие проводится, то оно становится ежегодным. Например, ежегодные встречи Нового года вместе с Дедом Морозом – охватываем четыре точки, где проводятся детские праздники. Весной начинаем субботники и проводим «Чистые игры». Затем – черёд «Макушки лета», детского праздника с играми, где они веселятся вместе с родителями.

Народная забава

– А ближайший какой?

– Пасха не за горами. В прошлом году по инициативе жителей в одном из дворов организовали катание яиц. Перед этим дали объявление и людей пришло так много, что я понял – с этим надо что-то делать, то есть проводить в разных дворах. У нас работает Совет МКД, сделаем в этом году так, чтобы катание прошло в разных частях округа.

История катания яиц у нас в округе не прерывалась, на улице Технической проводилась ежегодно – там живут специалисты, делают зону, обкладывают шифером, присутствуют там лично со всеми своими атрибутами.

Это игра соревновательная, начинается азарт, бывает, дети расстраиваются, требуют яйцо вернуть, не совсем понимая, что можешь выиграть, а можешь и проиграть, как было в нашем детстве.

– Побольше бы таких массовых игр.

– Важно общение. Именно в нём формируется личность, умение ставить цели, их достигать. Поэтому – выходите во двор.

О городской среде

– Поделитесь идей участия в инициативном проектировании. Ваш округ подключился к процессу первым. Чего удалось добиться и на какую проектную мощность уже выходите?

– Напомню, мы активно участвуем в голосовании за общественные территории по программе «Формирование комфортной городской среды», и таким образом благоустроили восемь территорий. Источники могли быть разные. В частности, в рамках рейтингового голосования выигрывали пять раз. И вот в этом году мы также выносим очередную территорию на голосование.

Кроме этого, мы благоустраиваем территории через ТОС. У нас работают 18 территориальных общественных самоуправлений и жители активно благоустраивают свои дворы. Помимо этого, решили участвовать в инициативном проектировании. Первая проба – благоустройство мини-сквера «Белочкин хуторок». Затем – установка видеонаблюдения у сквера Соколинка. На это было много запросов от жителей, и мы решили попробовать зайти через инициативное проектирование, параллельно решив дополнительно благоустроить наш сквер.

В прошлом году у нас было подано пять заявок, на что вверху посчитали, что мы несколько завысили свои «хотелки», потому что инициативное проектирование – это в большей степени история для районов или каких-то небольших поселений, где можно было бы решать небольшие задачи.

К любым нашим действиям мы тщательно готовимся, предварительно все продумываем и проговариваем.

О поколении ветеранов

– В этом году вручается медаль к 80-летию Победы. Ветеранам её приносят домой. Какое впечатление на вас произвели встречи с этими уважаемыми людьми?

– Очень рад, что есть такая возможность встретиться и пообщаться с нашими ветеранами Великой Отечественной войны всех категорий. По сути, из всех участников, кто принимал участие в боевых действиях остался в округе только один человек – Фёдор Степанович Золотарёв.

Мы его ценим и любим, он сейчас находится в социальном городке и очень доволен, что помогли ему туда устроиться. Благодаря встречам с ветеранами я невольно приобщился к той эпохе, к их мироощущению, их восприятию мира. Это незабываемо: и их воспоминания, и очень искренние слова. Они словно добрее, проще искреннее – немного иные. А может, эти качества способствовали тому, что наши ветераны до сих пор живы и здоровы. Недавно встречался со 100-летней бабушкой. Это, знаете, что-то такое очень тёплое, нежное, что умиляет и радует. Это же очень хорошо, что о них не забывают, о них помнят. И оказывают такое внимание.

– Какими-то воспоминаниями они делятся?

– Конечно! Понятно, что возможности долго посидеть и послушать нет: ждут люди, дела. Сейчас к тому же ещё проблема в квартиры попасть. И даже если есть телефон, не факт, что поверят, ты это или не ты. Но когда попадаешь, начинаешь общаться, они пытаются рассказать всю свою жизнь, какие-то интересные моменты о войне.

В основном это бывшие малолетние узники. Им не очень и хочется погружаться в тяжёлые эти воспоминания, как ели мороженую картошку, как их гнали в Германию. Они вскользь говорят об этом, да, было плохо, тяжело, но вспоминают радостные моменты. Наши ветераны из всех воспоминаний вычленяют что-то жизнеутверждающее. На том и стоит целое поколение.