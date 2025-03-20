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Общество

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию конкурса «Семья года»

Новая номинация «Семья защитника Отечества» появилась в этом году на всероссийском конкурсе «Семья года». В ней смогут принять участие семьи Псковской области, в которых один или несколько членов являются или являлись участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, и успешно адаптировались к гражданской жизни, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Семья – победительница конкурса в 2024 году. Фото из соцсетей Ивана Игнатенкова.

Критерием также станет активное участие членов семьи в социально значимых мероприятиях, волонтерских и патриотических движениях.

В этом году в конкурсе будет шесть номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

В 2024 году для участия в региональном этапе было подано 29 заявок из 18 муниципалитетов Псковской области. Победила семья Игнатенковых из Великих Лук. Иван и Анна Игнатенковы и трое их детей получили призовое место в номинации «Молодая семья».

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