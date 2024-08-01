Великолукская семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

11:21, 01 августа 2024, ПАИ

Семья Игнатенковых из Великих Лук вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2024» в номинации «Молодая семья», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Супруги воспитывают троих детей: Николая, Владимира и Варвару.

Иван работает учителем физкультуры в великолукской школе № 12 и тренером по лёгкой атлетике. А Анна работает тренером по легкой атлетике в той же спортивной школе «Атлетика».

Два года подряд семья побеждала на областном этапе фестиваля ГТО. В этом году они представят регион на Всероссийском фестивале ГТО.

Всего на конкурс «Семья года» было подано 388 заявок от победителей региональных конкурсов. 88 из них признаны победителями конкурса в номинациях «Молодая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья».

Всего в региональных конкурсах приняли участие 11 тысяч семей, что в три раза больше, чем в предыдущем году. При этом среди них 65% – это многодетные семьи.

Отметим, Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из ключевых мероприятий Года семьи в России. Конкурс проводится в рамках мероприятий президентского национального проекта «Демография» с целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.