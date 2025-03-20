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Общество

До 10 апреля продлены ограничения движения транспорта на трёх участках улиц в Пскове

До 10 апреля продлён срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в районе от дома № 30 и до дома № 23а, на улице Ленина в районе здания № 17 и на улице Белинского в районе дома № 2. Ограничения связаны с производственной необходимостью, сообщили в городской администрации.

Также в связи с проведением дорожных работ с 25 по 26 марта с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на улице Труда в районе пересечения с улицей Первомайской.

Ранее сообщалось, что с 24 по 28 марта с 8:00 до 17:00 в Пскове закроется участок автодороги от дома № 24 до дома № 16 в Хлебном проезде.

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