До 10 апреля продлены ограничения движения транспорта на трёх участках улиц в Пскове

20:27, 20 марта 2025, ПАИ

До 10 апреля продлён срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в районе от дома № 30 и до дома № 23а, на улице Ленина в районе здания № 17 и на улице Белинского в районе дома № 2. Ограничения связаны с производственной необходимостью, сообщили в городской администрации.

Также в связи с проведением дорожных работ с 25 по 26 марта с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на улице Труда в районе пересечения с улицей Первомайской.

Ранее сообщалось, что с 24 по 28 марта с 8:00 до 17:00 в Пскове закроется участок автодороги от дома № 24 до дома № 16 в Хлебном проезде.