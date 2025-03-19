Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ограничение движения вводится на участке Хлебного проезда в Пскове

С 24 по 28 марта с 8:00 до 17:00 в Псквое закроется участок автодороги от дома № 24 до дома № 16 в Хлебном проезде, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что движение транспортных средств массой более восьми тонн ограничат на дорогах местного значения в Пскове с 17 марта по 15 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов
19 марта 2025

Специализированная ярмарка трудоустройства для инвалидов и лиц с ОВЗ прошла в Пскове
19 марта 2025

На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора
19 марта 2025

Первый этап открытого Кубка ПсковГУ по интеллектуальным играм прошёл сегодня
19 марта 2025

Ограничение движения вводится на участке Хлебного проезда в Пскове
19 марта 2025

О благоустройстве округа № 12 в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
19 марта 2025

Гаражный детектив: как псковские судебные приставы нашли спрятанный мотоцикл
19 марта 2025

Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке защитников Отечества

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...