Ограничение движения вводится на участке Хлебного проезда в Пскове
С 24 по 28 марта с 8:00 до 17:00 в Псквое закроется участок автодороги от дома № 24 до дома № 16 в Хлебном проезде, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
С 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
Ранее сообщалось, что движение транспортных средств массой более восьми тонн ограничат на дорогах местного значения в Пскове с 17 марта по 15 апреля.
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