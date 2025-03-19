Ограничение движения вводится на участке Хлебного проезда в Пскове

19:29, 19 марта 2025, ПАИ

С 24 по 28 марта с 8:00 до 17:00 в Псквое закроется участок автодороги от дома № 24 до дома № 16 в Хлебном проезде, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что движение транспортных средств массой более восьми тонн ограничат на дорогах местного значения в Пскове с 17 марта по 15 апреля.