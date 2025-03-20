Пыталовская молодёжь побеседовала с настоятелем храма Николая Чудотворца
Студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа вместе со специалистами Молодёжного центра встретились с отцом Сергием, настоятелем храма Николая Чудотворца в Пыталово. Встреча прошла сегодня, 20 марта, пишет районная газета «Наша жизнь».
Отец Сергий провёл беседу о православной вере и нравственных ценностях в современном обществе. Используя яркие и понятные примеры, священник объяснил молодым людям основы православия и ключевые аспекты человеческой жизни: что такое добро и зло, какова роль совести в нашей судьбе. Особое внимание было уделено важности воспитания любви к близким, начиная с семьи. Отец Сергий подчеркнул значимость уважения к родителям и учителям.
Обсуждались также вопросы смысла жизни и ответственности за каждый поступок.
«Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере. После беседы участники смогли насладиться чаем и сладостями, предоставленными молодёжным центром отца Сергия. Процесс духовно-нравственного воспитания требует терпения и мудрости, чтобы помочь молодому поколению выбрать правильный путь среди множества искушений», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что Снетогорский монастырь примет участие в проекте детского технопарка «Кванториум Псков».
Молодой специалист в Новоржевском филиале Островской межрайонной больницы оказывает помощь детям
Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский представил импортозамещающие проекты компании в рамках нового нацпроекта «Новые материалы»
Снетогорский монастырь примет участие в проекте детского технопарка «Кванториум Псков»