Пыталовская молодёжь побеседовала с настоятелем храма Николая Чудотворца

22:20, 20 марта 2025, ПАИ

Студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа вместе со специалистами Молодёжного центра встретились с отцом Сергием, настоятелем храма Николая Чудотворца в Пыталово. Встреча прошла сегодня, 20 марта, пишет районная газета «Наша жизнь».

Отец Сергий провёл беседу о православной вере и нравственных ценностях в современном обществе. Используя яркие и понятные примеры, священник объяснил молодым людям основы православия и ключевые аспекты человеческой жизни: что такое добро и зло, какова роль совести в нашей судьбе. Особое внимание было уделено важности воспитания любви к близким, начиная с семьи. Отец Сергий подчеркнул значимость уважения к родителям и учителям.

Обсуждались также вопросы смысла жизни и ответственности за каждый поступок.

«Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере. После беседы участники смогли насладиться чаем и сладостями, предоставленными молодёжным центром отца Сергия. Процесс духовно-нравственного воспитания требует терпения и мудрости, чтобы помочь молодому поколению выбрать правильный путь среди множества искушений», – пишет газета.

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