Снетогорский монастырь примет участие в проекте детского технопарка «Кванториум Псков»

19:25, 20 марта 2025, ПАИ

В марте 2025 года Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский женский монастырь начал совместный с детским технопарком «Кванториум Псков» проект, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Цель проекта – погрузить детей в историю родного края с помощью современных технологий.

Детские команды будут участвовать в создании виртуального тура по всей территории монастыря, макета монастыря, аудиогида, открытки с дополненной реальностью, 3D-модели собора и храма обители, в воссоздании цвета фресок с помощью искусственного интеллекта, а также в исследовательской работе по изучению горной породы, в создании контента – фотоматериалов, видео, карточек для соцсетей и многого другого.

Для знакомства с местом для ребят провели экскурсию по монастырю, рассказали о его истории, фресках и оборонительной роли.

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