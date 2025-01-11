Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Депутат Госдумы напомнила об индексации пенсий на 14,75% в апреле

В апреле нынешнего года россиянам проиндексируют пенсии на 14,75 %, пишет RT со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлану Бессараб.

Фото: ПАИ

«С 1 апреля 2025 года получателей социальных пенсий ждёт индексация в размере 14,75 %. Это коснётся всех, кто получает социальные пенсии», – рассказала Светлана Бессараб.

Депутат подчеркнула, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, и напомнила, что люди, чьи пенсии ниже данного уровня, уже начали получать социальные доплаты.

Напомним, что дополнительная индексация пенсий произойдёт в феврале для четырёх категорий граждан, а в 2026 и 2027 годах ожидается ещё по две индексации выплат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 января 2025

Когда ждать скидок на автомобили, рассказал автоэксперт
11 января 2025

Депутат Госдумы напомнила об индексации пенсий на 14,75% в апреле
11 января 2025

Средняя сумма автокредита по России снизилась на 12%
11 января 2025

Депутат Госдумы предложила делить пенсионные баллы при разводе супругов
10 января 2025

Как подорожают зарубежные туры, рассказали в АТОР
10 января 2025

Объём ввода жилья снизился в России почти на 3%
10 января 2025

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России почти на 50%
09 января 2025

Все российские авиакомпании ввели скидку 50% на билеты для детей

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...