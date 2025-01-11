Депутат Госдумы напомнила об индексации пенсий на 14,75% в апреле

22:39, 11 января 2025, ПАИ

В апреле нынешнего года россиянам проиндексируют пенсии на 14,75 %, пишет RT со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлану Бессараб.

«С 1 апреля 2025 года получателей социальных пенсий ждёт индексация в размере 14,75 %. Это коснётся всех, кто получает социальные пенсии», – рассказала Светлана Бессараб.

Депутат подчеркнула, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, и напомнила, что люди, чьи пенсии ниже данного уровня, уже начали получать социальные доплаты.

Напомним, что дополнительная индексация пенсий произойдёт в феврале для четырёх категорий граждан, а в 2026 и 2027 годах ожидается ещё по две индексации выплат.