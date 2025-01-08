В России объявили о ещё четырёх индексациях пенсий: насколько и когда увеличат выплаты
О планах индексации пенсий в России в 2026 и 2027 годах сообщил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин, пишет РИА Новости.
В 2026 году планируют провести две индексации пенсий: первую – с 1 февраля на 4,5 %, вторую – с 1 апреля на 5,5 %.
В 2027 году также запланировано провести две индексации пенсий: первую с 1 февраля на 4 % и вторую с 1 апреля на 4,1 %.
С 2025 года индексация пенсий для работающих пенсионеров будет проходить автоматически, поэтому подавать дополнительные заявления в Социальный фонд России не нужно, подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости 180 тысяч жителей Псковской области повысили на 1,5 тысячи рублей в результате индексации. Теперь он составляет 22 800 рублей.
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