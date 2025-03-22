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Присяга иностранных граждан прошла в Пскове

Торжественная церемония присяги иностранных граждан прошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Присягу приняли участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В мероприятии принял участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Пятериков.

Присутствующие поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны. Также они обязуются исполнять обязанности гражданина России, быть верным стране, уважать её культуру, историю и традиции.

Сотрудники УМВД также напомнили, что готовы оказать помощь и консультации в вопросах, связанных с переселением.

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