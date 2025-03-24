Псковичи от 6 до 18 лет могут принять участие в конкурсе «Поэзия Победы – 2025»

10:05, 24 марта 2025, ПАИ

Псковичи от 6 до 18 лет могут принять участие в конкурсе «Поэзия Победы – 2025», который запустил Музей Победы. Творческое состязание приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в музее.

«Приглашаем любителей художественного слова принять участие в конкурсе чтецов. Участники могут представить произведения поэтов и писателей, участников и очевидцев Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также авторов произведений о войне, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году: Михаила Исаковского, Константина Симонова, Ольги Берггольц, Михаила Шолохова, Евгения Долматовского, Антуана де Сент-Экзюпери и других. Кроме того, принимаются авторские произведения, посвященные нашей Родине, выдающимся личностям, героям и событиям нашей истории», – рассказали в Музее Победы.

Для участия в конкурсе нужно записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 24 июня. Жюри отберет чтецов, которые примут участие в очном финале. Награждение победителей состоится 30 августа 2025 года в Музее Победы.

Узнать подробнее о конкурсе чтецов «Поэзия Победы» можно здесь.